ديوان المحاسبة يصادق على تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الإصدار طبرق

أعلن ديوان المحاسبة البيضاء، اليوم الأحد، أنه عملاً بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2013م والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2013م بدراسة وفحص العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفاً فيها، فإنه تولى دراسة إجراءات التعاقد لصالح مصرف ليبيا المركزي.

وصادق رئيس ديوان المحاسبة، عمر عبد ربه صالح بالموافقة والمصادقة على صحة إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الإصدار طبرق بتاريخ 2020/11/19م استناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود.

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