مصر.. اليوم..محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تنظر محاكمة 10 متهمين في قضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأكدت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وبحسب المصادر شملت الجرائم المنسوبة لهم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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