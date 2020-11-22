99030 طالبا وطالبة يتوجهون لأداء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام 2019- 2020

أعلنت مصادر صحفية، أنه توجه، اليوم الأحد، 99030 طالبا وطالبة، 50099 ذكور، و48931 من الإناث، لأداء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام 2019- 2020.

من جانبه، قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أمس السبت، إن المستلزمات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية واللجان المشرفة وكذلك الأسئلة الامتحانية، وصلت لجميع اللجان الامتحانية، مؤكدا أن امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام لم تشهد أي تسريب للأسئلة، كما لم يتم تمكين أي طالب ليس لديه رقم جلوس.

وعبّر مسعود، عن أسفه لوجود أخطاء في الأسئلة الاسترشادية في امتحانات الشهادة الثانوية، لكنه طمأن بأن الأسئلة الامتحانية من خارج الاسترشادية لن يتم احتساب درجاتها وسيتخذ إجراء بشأنها.

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