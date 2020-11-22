تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج التدريب العسكري التركي في ليبيا

أقيم بمركز تدريب عمر المختار في طرابلس حفل التخريج الدفعة الأولى من منتسبي البرنامج التدريبي الذي نظمه الجيش التركي.

وحضر حفل تخريج الدفعة التي جاء تدريبها بناء على مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وسفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد.

وقال وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إن ال مركز التدريب يهدف لإعداد الكوادر العسكرية وصقلها بدنيا ونفسيا ومهنيا ومعرفيا، وفق أعلى المستويات والمعايير الاستراتيجية بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

يشار إلى أن الخريجين تلقوا تدريبات لمدة 8 أسابيع على يد قيادة القوات المسلحة التركية الموجودة في ليبيا.

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