داخلية الوفاق: تدريب القوات الخاصة بالتنسيق مع شركة بريطانية

انطلقت بمقر الإدارة العامة للتدريب دورة تدريبية بالتنسيق مع شركة روز باتنزز البريطانية الاستشارية، ثلاثة عشر ضابطا من قوة العمليات الخاصة بقوات الوفاق في مجال المهام العامة للشرطة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدورة تتواصل ثلاثة أسابيع بواقع 60 ساعة تدريبية تستهدف ثلاثة عشر ضباط من القوة لمدة ثلاثة اسابيع بواقع ستون ساعة تدريبية.

وأوضحت الوزارة أن الدورة تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية وضمن الخطة التدريبية للادارة العامة للتدريب والتي تستهدف مكونات وزارة الداخلية.