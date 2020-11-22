عمل الوفاق تستعد للإفراج عن مرتبات أكثر من 57 ألف موظف

قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، المهدي الأمين، إن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة ستبدأ أعمالها بداية من اليوم.

وأكد الأمين، أن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عاملة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط يقدر بنحو 57.457 ألف موظف موزعين على كامل ربوع ليبيا، موضحاً أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها.

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