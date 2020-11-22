فحيمة: لقاء النواب في المغرب تشاوري لتقريب وجهات النظر والتوافق على خارطة طريق

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صالح فحيمة عن أن اجتماع الأحد في دولة المغرب يجمع جسمي البرلمان في “طرابلس وطبرق”، من أجل توحيد المؤسّسة التشريعية.

فحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن الدعوة التي وجهها البرلمان المغربي لاقت ترحيبًا من قبل أعضاء في طرابلس وكذلك في الشرق، وأن فكرة توحيد المجلس مرحّب بها من طرف عدد كبير جدًا وصل إلى 140 نائبًا، وأنهم يصرون على توحيد المجلس ليعود قادرًا على إنجاز مهامه خاصة في هذا التوقيت.

وأوضح أن لقاء المغرب تشاوري لتقريب وجهات النظر وتقديم خارطة طريق، يتم التوافق عليها من أجل الخروج من الأزمة السياسية وتوحيد كافة المؤسسات وإنهاء الانقسام.

وتابع: “كما يبحث اللقاء أيضًا وضع آلية لتسهيل التعاطي مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والدفع بهذا الملتقى نحو النجاح في تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والعمل على إنجاز كل الاستحقاقات التشريعية الواجب إنجازها، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الأكبر وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد من قبل الملتقى”.

وحول ما تم تداوله مؤخرا أن الخطوة هدفها تغيير “عقيلة صالح”، قال فحيمة: “لا توجد أي نية لتغيير هيئة الرئاسة كما يشاع، ولا نعتقد أن إجراء أي تغيير الآن يخدم المصلحة العامة؛ خصوصًا وأن المرحلة شارفت على نهايتها ولم يتبق إلا عام أو أقل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية