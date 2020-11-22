مصدر مصري مسؤول يكشف حقيقة تنظيم مصر لـ “لقاءات لجنة الحوار السياسي”

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته وسائل إعلامية عن استضافة العاصمة المصرية القاهرة لاجتماع لجنة الحوار السياسى الليبى في ديسمبر المقبل مؤكدا عدم اتخاذ أي إجراء بالخصوص.

وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية أن الأخبار التي أشارت إلى تنظيم الاجتماعات في العاصمة المصرية غير صحيحة ومغلوطة، وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس والتجهيز لاجتماعات لأعضاء مجلس النواب في طنجة بهدف توحيد البرلمان المنقسم ما بين طبرق وطرابلس.

يشار إلى أن الموقف السياسي المصري حيال الأزمة الليبي كان يدفع باتجاه أهمية استغلال المبادرات التي انطلقت خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية وفق مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف النار، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية ونقل المسلحين الأجانب والمرتزقة إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية