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مصدر مصري مسؤول يكشف حقيقة تنظيم مصر لـ “لقاءات لجنة الحوار السياسي”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مصدر مصري مسؤول ما تداولته وسائل إعلامية عن استضافة العاصمة المصرية القاهرة لاجتماع لجنة الحوار السياسى الليبى في ديسمبر المقبل مؤكدا عدم اتخاذ أي إجراء بالخصوص.

وأكد المصدر في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية أن الأخبار التي أشارت إلى تنظيم الاجتماعات في العاصمة المصرية غير صحيحة ومغلوطة، وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس والتجهيز لاجتماعات لأعضاء مجلس النواب في طنجة بهدف توحيد البرلمان المنقسم ما بين طبرق وطرابلس.

يشار إلى أن الموقف السياسي المصري حيال الأزمة الليبي كان يدفع باتجاه أهمية استغلال المبادرات التي انطلقت خلال الفترة الماضية، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية وفق مقررات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة وتثبيت وقف النار، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية ونقل المسلحين الأجانب والمرتزقة إلى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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