مثول 11 متهما بقضية التخابر مع “داعش ليبيا” أمام المحاكم المصرية

يستأنف مجمع المحاكم في طرة اليوم الأحد محاكمة 11 متهما بقضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم تتعلق بالتخابر لمصلحة داعش في ليبيا.

وشملت الجرائم المنسوبة إليهم اختطاف مواطنين مصريين مقيمين بليبيا وتعذيبهم بدنيا للحصول على أموال فدية لقاء إطلاق سراحهم إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير القانونيين.

وكان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم التخابر لصالح “تنظيم داعش الإرهابي وقوة الردع” في ليبيا، بقصد شن هجمات إرهابية ضد مصريين موجودين في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية