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مثول 11 متهما بقضية التخابر مع “داعش ليبيا” أمام المحاكم المصرية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستأنف مجمع المحاكم في طرة اليوم الأحد محاكمة 11 متهما بقضية التخابر مع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم تتعلق بالتخابر لمصلحة داعش في ليبيا.

وشملت الجرائم المنسوبة إليهم اختطاف مواطنين مصريين مقيمين بليبيا وتعذيبهم بدنيا للحصول على أموال فدية لقاء إطلاق سراحهم إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير القانونيين.

وكان النائب العام المصري السابق المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم التخابر لصالح “تنظيم داعش الإرهابي وقوة الردع” في ليبيا، بقصد شن هجمات إرهابية ضد مصريين موجودين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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