ليبيا تسجل 1015 إصابات جديدة بكورونا الإجمالي يقترب من 78 ألفا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة وفاة، و1015 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 77823 ، والوفيات 1089 حالة.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (7698) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (3948) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1740) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (614) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (285) عينة

5.مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (381) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (111) عينة

8.المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (43) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (55) عينة

10.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (253) عينة

11.مختبر فرع المركز الكفرة عدد (4) عينات

12.مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (46) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة

14.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (129) عينة

15.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (80) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

تفاصيــــل الـــــ ( 1327 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 813 حالة في طرابلس

2.عدد 18 حالة في سرت

3.عدد 1 حالة في الكفرة

4.عدد 43 حالة في زواره

5.عدد 73 حالة في زليتن

6.عدد 26 حالة في صرمان

7.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

8.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

9.عدد 8 حالات في صبراته

10.عدد 299 حالة في مصراته

11.عدد 19 حالة في غريان

12.عدد 12 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الرحيبات

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 2 حالة في زواره

5.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

7.عدد 1 حالة في غدامس

8.عدد 5 حالات في مصراته

9.عدد 1 حالة في الكفرة

10.عدد 1 حالة في القره بوللي

11.عدد 1 حالة في جنزور

وأشار المركز أن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 77823

2.الحالات النشطة : 27820

3.المتعافين : 48914

4.الوفيات : 1089

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