ليبيا

المغرب- بوابة افريقيا |

22 November, 2020

ينتظر أن تحتضن مدينة طنجة اليوم الاحد وغدا الاثنين، لقاء تشاوريا لتسعين عضوا من مجلس النواب الليبي المنتخب، من كلا الطرفين قصد محاولة جمع شمل المجلس المنقسم منذ 2014 من اجل تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة.

المبادرة دعا لها المغرب في إطار جهوده للمشاركة في حلحلة الوضع في ليبيا.

وبحسب مصادر صحفية ليبية، فقد أقلعت طائرة خاصة من مطار طرابلس إلى طنجة بالمغرب تحمل على متنها 70 عضوا من أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات التشاورية من يوم 23 إلى 25 الشهر الجاري.

وسينضم الأعضاء السبعين لمجموعة اخرى كانت قد وصلت للمغرب منذ اسبوع، لاستئناف المشاورات والتي تهدف لعقد اجتماعات موحدة لمجلس النواب بكامل أعضاءه للتصويت على عدد من مخرجات وتفاهمات محطات الحوار المختلفة.