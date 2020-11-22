افحيمة : اجتماع مجلسي النواب والموازي في المغرب يهدف لتوحيد المؤسسة التشريعية

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، اليوم الأحد، إن اجتماع مجلسي النواب والموازي في المغرب يهدف إلى توحيد مؤسسة مجلس النواب التشريعية.

وأوضح افحيمة أن الدعوة التي وجهها البرلمان المغربي لاقت ترحيبًا من قبل أعضاء النواب الموازي في طرابلس وكذلك مجلس النواب، مشيرا إلى أن فكرة توحيد المجلس مرحّب بها من عدد كبير جدًا وصل إلى 140 نائبًا، وأنهم يصرون على توحيد المجلس ليعود قادرًا على إنجاز مهامه خاصة في هذا التوقيت.

وأضاف افحيمة أن الاجتماع الذي سيحدث في المغرب هو لقاء تشاوري لتقريب وجهات النظر وتقديم خارطة طريق، يتم التوافق عليها من أجل الخروج من الأزمة السياسية وتوحيد كافة المؤسسات وإنهاء الانقسام، لافتا إلى أنه سيبحث أيضا إلى وضع آلية لتسهيل التعاطي مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والدفع بهذا الملتقى نحو النجاح في تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والعمل على إنجاز كل الاستحقاقات التشريعية الواجب إنجازها، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الأكبر وهو انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد من قبل الملتقى”.

ولفت افحيمة إلى أنه لا توجد أي نية لتغيير هيئة الرئاسة كما يشاع، معربا عن اعتقاده بأن إجراء أي تغيير الآن يخدم المصلحة العامة خصوصًا وأن المرحلة شارفت على نهايتها ولم يتبق إلا عام أو أقل.

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