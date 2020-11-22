السعيدي: المبعوث الجديد ملادينوف سيتولى متابعة حسم ملف اختيار رئيس الحكومة مطلع العام المقبل

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن اللقاء الافتراضي مع أعضاء لجنة الحوار سيبحث حسم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد، مستبعدًا أن يتم حسم هذه الأمور عبر اجتماع افتراضي، حيث فشل اللقاء الأخير بين الأعضاء في تونس في حسم هذه الملفات الخلافية.

السعيدي رجّح في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد أن يكون هذا الاجتماع الافتراضي هو الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، موضحًا أن المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف سيتولى متابعة تلك الملفات مطلع العام المقبل.

ودعا السعيدي لأهمية أن يلتئم مجلس النواب في أقرب وقت ممكن وعقد جلسة مكتملة النصاب داخل الأراضي الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية