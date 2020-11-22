«مكافحة الأمراض»: 1015 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 21 شخصا وشفاء 1327 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 21 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (256).

واستلم المركز عدد (7698) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (3948) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1740) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (614) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (285) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (381) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (111) عينة، المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (43) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (55) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (253) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (4) عينات، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (129) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (80) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (6683) عينة سالبة لفيروس كورونا عدد (1015) عينة موجبة لفيروس كورونا (726 جديدة + 289 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 482 حالة جديدة

عدد 114 حالة مخالطة

2.رقدالين

عدد 7 حالة جديدة

3.زليتن

عدد 49 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

4.سوق الجميس امسحيل

عدد 3 حالة مخالطة

5.الخمس

عدد 19 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

6.سرت

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.العجيلات

عدد 10 حالة جديدة

8.زواره

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

9.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

10.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

11.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

12.مزدة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

13.الرحيبات

عدد 5 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

15.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

16.القلعة

عدد 1 حالة جديدة

17.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

18.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

19.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

20.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

21.يفرن

عدد 1 حالة جديدة

22.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

23.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

24.قصر بن غشير

عدد 5 حالة جديدة

25.الحوامد

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

26.الاصابعة

عدد 1 حالة جديدة

27.جنزور

عدد 23 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.القره بوللي

عدد 16 حالة جديدة

29.ترهونه

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

30.مصراته

عدد 72 حالة مخالطة

31.وادي زمزم وابونجيم

عدد 1 حالة مخالطة

32.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

33.بني وليد

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

34.غريان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.الزنتان

عدد 13 حالة مخالطة

36.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

37.الماية

عدد 4 حالة جديدة

38.الزاوية

عدد 21 حالة جديدة

39.نالوت

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1327 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 813 حالة في طرابلس

2.عدد 18 حالة في سرت

3.عدد 1 حالة في الكفرة

4.عدد 43 حالة في زواره

5.عدد 73 حالة في زليتن

6.عدد 26 حالة في صرمان

7.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

8.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

9.عدد 8 حالات في صبراته

10.عدد 299 حالة في مصراته

11.عدد 19 حالة في غريان

12.عدد 12 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة

1.عدد 5 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الرحيبات

3.عدد 1 حالة في صبراته

4.عدد 2 حالة في زواره

5.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

7.عدد 1 حالة في غدامس

8.عدد 5 حالات في مصراته

9.عدد 1 حالة في الكفرة

10.عدد 1 حالة في القره بوللي

11.عدد 1 حالة في جنزور

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 77823

2.الحالات النشطة : 27820

3.المتعافين : 48914

4.الوفيات : 1089