الشاطر: وليامز ابتكرت طريقة مختصرة لتشكيل الحكومة تتمثل في إقصاء الشعب عن اختيار من يمثله

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إنه من مهازل القدر ألّا يحافظ المسؤول على كرامة الدولة وسيادتها، ولا يشعر بقيمة الدماء التي أزهقت.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التوال الاجتماعي “تويتر”: “ومن أجل طموحاته يسلم ملف الاستقرار لمن زعزعه بالأسلحة وحق النقض في المحافل الدولية. هناك من يقول أنه يصنع الاستقرار، والاستقرار بالمنطق لا يُسلّم لمزعزعيه”.

وتابع: “كافة دول العالم يتم تشكيل الحكومات من قبل السلطات التشريعية. ستيفاني وليامز ابتكرت طريقة مختصرة تتمثل في إقصاء الشعب عن اختيار من يمثله، ولا يكون للمنتخبين من الشعب إلا دور الكومبارس ويتم اختيار الحكومة بالريموت كنترول”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية