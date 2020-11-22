الجازوي: لقاء النواب بالمغرب هدفه التشاور على أجندة إجتماع كل البرلمان في مدينة غدامس

ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان إن الهدف من لقاء النواب في المغرب التشاور والاتفاق على أجندة لقاء قادم يجمع كل النواب في مدينة غدامس لمناقشة انتخابات الرئاسة وأولويات المرحلة المقبلة.

الجازوي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد، أوضح أن 70 نائبًا وصلوا للمغرب للمشاركة في هذا اللقاء، مشيرًا إلى أن نواب المنطقة الشرقية بدأوا في الالتحاق مع بقية زملائهم بالمجلس، ومن المتوقع أن يصل عددهم لـ 34 نائبًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية