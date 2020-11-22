السويح: اجتماع النواب بالمغرب يأتي لاستعادة دور البرلمان تمهيدًا لمرحلة الانتخابات

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع سارة السويح إن الهدف من اجتماع النواب بالمغرب هو استعادة دوره المنوط به تمهيدًا لمرحلة الانتخابات.

السويح في مداخلة سابقة مع قناة “ليبيا الأحرار” أوضحت أن الدعوة موجهة إلى جميع الأعضاء بما فيهم رئاسة المجلسين دون استثناء، داعية الجميع إلى التعاطي معها إيجابيًا لأجل إنهاء الانقسام الحالي.

وذكرت السويح أنه ستعقد عقب هذا اللقاء التشاوري جلسة داخل ليبيا بنصاب كامل ليتمكن المجلس من عمله، لا سيما في ملف المصالحة الوطنية والاستحقاقات الدستورية التي تسبق الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية