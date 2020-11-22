النمروش متفاخرا: أجدادي الأتراك تصدوا لقوى الغزو والعدوان على الوطن

أعلن صالح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن افتخاره بتخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، معتبراً أن هذا الأمر ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي.

وادّعى النمروش، أن تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار التي اعتبرها الخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية مستلهمين تعاضد الأجداد ذات التاريخ في ذات المكان، وفق تعبيره.

واستكمل النمروش، ادعاءاته، بالتأكيد على أنه سيتم توظيف طاقات الشباب المهدورة، مجددين الثقة فيهم، عاقدين على عزائمهم الآمال، لافتاً إلى أن الأجداد من البلدين تعاضدا في المكان نفسه عندما تصدوا مجتمعين لقوى الغزو والعدوان والتآمر على الوطن، فسالت الدماء واختلطت فروت هذه الأرض.

يشار إلى أنه جاء ذلك بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، حيث احتفت “الوفاق” بما اعتبرته تخريج الدفعة العسكرية الأولى بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بالوفاق والتركية.

يذكر أن فترة حكم العثمانيين فى ليبيا واحدة من أعنف فترات الاستعمار، نظراً لما تضمنته من اضطراب وصراعٍ على السلطة وعنف وصل حد الحصار حتى الموت جوعاً، ففى منتصف القرن السادس عشر وقعت ليبيا في قبضة العثمانيين، وعانى أهلها من ويلات القتل وقطع الرؤوس فى مجازر دامية، كما أفلست البلاد بسبب النهب المنظم لخيراتها عبر فرض الضرائب الظالمة حتى على المتسولين، بالإضافة إلى السرقة العلنية تحت أوهام الخلافة المزعومة.

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