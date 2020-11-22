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النمروش متفاخرا: أجدادي الأتراك تصدوا لقوى الغزو والعدوان على الوطن

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن صالح النمروش، وزير الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن افتخاره بتخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، معتبراً أن هذا الأمر ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي.

وادّعى النمروش، أن تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار التي اعتبرها الخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية مستلهمين تعاضد الأجداد ذات التاريخ في ذات المكان، وفق تعبيره.

واستكمل النمروش، ادعاءاته، بالتأكيد على أنه سيتم توظيف طاقات الشباب المهدورة، مجددين الثقة فيهم، عاقدين على عزائمهم الآمال، لافتاً إلى أن الأجداد من البلدين تعاضدا في المكان نفسه عندما تصدوا مجتمعين لقوى الغزو والعدوان والتآمر على الوطن، فسالت الدماء واختلطت فروت هذه الأرض.

يشار إلى أنه جاء ذلك بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، حيث احتفت “الوفاق” بما اعتبرته تخريج الدفعة العسكرية الأولى بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بالوفاق والتركية.

يذكر أن فترة حكم العثمانيين فى ليبيا واحدة من أعنف فترات الاستعمار، نظراً لما تضمنته من اضطراب وصراعٍ على السلطة وعنف وصل حد الحصار حتى الموت جوعاً، ففى منتصف القرن السادس عشر وقعت ليبيا في قبضة العثمانيين، وعانى أهلها من ويلات القتل وقطع الرؤوس فى مجازر دامية، كما أفلست البلاد بسبب النهب المنظم لخيراتها عبر فرض الضرائب الظالمة حتى على المتسولين، بالإضافة إلى السرقة العلنية تحت أوهام الخلافة المزعومة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • ههههههههههههههههه
    كل إناء بما فيه ينضح
    كفاك خزيا وعارا يا تركي يا دخيا يا عميل أردوغان أن تفتتخر بالأتراك وليس بانتماءك لليبيا
    جايكم يوم بإذن الله

    رد

  • إن لم تستحي أفعل ماشئت…هذا العميل الذي ينبح لاسياده الاتراك نسي ان تركيا هي التي باعت ليبيا الي ايطاليا بعد ان قبضت الثمن نقودا لانهيار إقتصادها في 1لك الوقت كما هو ينهار الان انشاءالله…ايها العميل ..ايها البائس هل نسيت مذبحة الجوازي التي قام بها الاتراك لاعيان وشباب هذه القبيلة بعد ان ذبحتهم بالالاف خدعة وخيانة ..هل نسيت الضرائب بالاكراه التي كان يجمعونها من الفقراء الليبيين…وهل نسيت وهل نسيت…..القائمة تطول ولانك جاهل او تتجاهل إقرا التاريخ او أسأل ايها النمروش العميل…لعنة الله علي كل عميل وخائن ولعنة الله علي نكبة قهاير التي أنجبت مثلك لمواقع المسئولية ….سعيد بانك عميل للقردوغان العميل الامريكي الاسرائيلي محامي الدواعش والخمارين والعاهرات…لعنة الله علي اشباه الرجال ولا نامت اعين الحقراء….

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  • كل المؤرخين يعتبرون حقبة الاستعمار العثمانيين أعنف فترة وليس واحدة من أعنف الفترات فى تاريخ ليبيا. العملاء والجنود العثمانيين يجلبون رؤوس المقاومين المقطوعة فى شباك على ظهور الجمال الى الحاكم العثمانى حتى يتسنى لهم الحصول على اجورهم. والاغتصاب كان أسوأ من فترة الفاشية الايطالية حتى الاطفال كانوا يغتصبون جهارا نهارا. ويا طالح التيوس أي نوع من التعاضد الذي تتحدث عنه؟ هروب كمال أتاتورك امام جحافل الفاشية الايطالية وقطاعاتها العسكرية وترك الليبيون وهم حفاة عراة؟ سألوا هتلر : من أحقر الناس في حياتك ؟ قال : الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم ..فسحقاً لمن باع وطنه مقابل مال لن يبقى ، ومنصب لن يدوم ..

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  • ابحث فى قاموس عربى عربى عن معنى كلمة اتراك يامتناك ووقتها ستخجل من نفسك وسانقلها لك من القاموس كما هى
    الكلمة: التُّرْك. الجذر: ترك. الوزن: فُعْل.
    [التُّرْك]: جِيلٌ من الناس من ولد يَافِث ابن نُوح عليه‌السلام.

    ويقال: إِنهم من يأجُوجَ ومأجُوج.
    وسُمّوا تُرْكًا لأن ذا القرنين أُخبر بهم بعد بناء سدّ يأجوج ومأجوج، فقال: اتركوهم، فسمُّوا تركًا لذلك.
    شمس العلوم-نشوان بن سعيد الحميري-
    اما نحن العرب فساميون نسبة الى سام بن نوح عليه السلام
    اتفووووه عليك غبى اتعلم ياحمار من ابراهيم باشا الذى قاد الجيش المصرى لسحق الجيش العثمانى مرتين حينما سأله اليارون الست تركيا فقال لهم تربيت فى مصر ومصرتنى شمسها انظر الى الفرث بين هذا القائد العظيم ويين هذا الفنكوش التمروش سيعيش خائنا ويموت كلبا لا ولاء له للوطن

    رد

  • أعتذر على الخطأ الغوي

    كل المؤرخين يعتبرون حقبة الاستعمار العثمانى أعنف فترة وليس واحدة من أعنف الفترات فى تاريخ ليبيا. العملاء والجنود العثمانيين يجلبون رؤوس المقاومين المقطوعة فى شباك على ظهور الجمال الى الحاكم العثمانى حتى يتسنى لهم الحصول على اجورهم. والاغتصاب كان أسوأ من فترة الفاشية الايطالية حتى الاطفال كانوا يغتصبون جهارا نهارا. ويا طالح التيوس أي نوع من التعاضد الذي تتحدث عنه؟ هروب كمال أتاتورك امام جحافل الفاشية الايطالية وقطاعاتها العسكرية وترك الليبيون وهم حفاة عراة؟ سألوا هتلر : من أحقر الناس في حياتك ؟ قال : الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم ..فسحقاً لمن باع وطنه مقابل مال لن يبقى ، ومنصب لن يدوم ..

    رد