بالصور.. افتتاح المبني الإداري لشركة الخليج العربي للنفط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن افتتاح المبني الإداري للشركة، بحضور عدد من قياداتها.

وبحسب الشركة في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، افتتح رئيس لجنة الإدارة للشركة محمد بالقاسم بن شتوان، أمس السبت، المبني الإداري بحضور، عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج فضل الله احتيتة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي.

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كما حضر الافتتاح مديرو الإدارات المعنية ولجنة ومتابعة تنفيذ مشروع استكمال المبنى الإداري، إذ تم بعد الافتتاح القيام بجولة بالمبنى الجديد.

وشهد الافتتاح عدة كلمات لكل من رئيس لجنة متابعة استكمال المبنى الإداري الجديد أنس الصور، رحب فيها بالحضور وتحدث عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكلمة لرئيس الشركة، والذي أكد أهمية هذا المشروع لحل مشكلة عدم توفير مكاتب مناسبة للعديد من الإدارات ومستخدميها، وإصرار لجنة الإدارة على استكماله مما أدى الى تشكيل لجنة مختصة لاستكمال المبنى بالمجهود الذاتي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة،

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