الغرفة الرئيسية لمجابهة كورونا تجتمع لبحث تطورات الوضع الوبائي في البلاد

اجتمع رئيس الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا محمد المداغي وأعضاء الغرفة ورئيس اللجنة العليا الإستشارية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار”، ورئيس الحرس البلدي “إسماعيل قاجة”، لمناقشة آخر المستجدات بشأن الوضع الوبائي بالبلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر صفحته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن الاجتماع ناقش أيضا الخطط والإجراءات الإحترازية المتخذة من أجل الوقاية من الفيروس، والتعاون ما بين وزارة الداخلية واللجنة العليا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهات ذات العلاقة للحد من تفشي هذا الوباء.

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