ديوان المحاسبة يصادق على تنفيذ مبنى للمصرف المركزي بطبرق

صادق رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبدربه صالح على إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي بشأن تنفيذ مشروع مبنى للمصرف المركزي بطبرق.

وقام رئيس ديوان المحاسبة بالموافقة والمصادقة على صحة إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الإصدار بطبرق وذلك استناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود.

وجاء خلال البيان الذي نشره مصرف ليبيا المركزي، أنه من منطلق العمل بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان بدراسة وفحص العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفاً فيها فإن ديوان المحاسبة يتولى دراسة إجراءات التعاقد لصالح مصرف ليبيا المركزي.

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