بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع شركة ثالِس قروبلأنظمة الحماية والمراقبة، إمكانية التعاون في مجال مراقبة المدن والمنافذ البرية والبحرية.

وقال باشاغا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال لقائه بالشركة الفرنسية استعراض إمكانية التعاون في مجال مراقبة المدن والمنافذ البرية والبحرية، وفق نظم تكنولوجية متطورة، في سبيل الحد من الجريمة والسيطرة على المنافذ بما يعزز عموماً قدرات وإمكانيات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.