الفرجاني: أغلب أعضاء لجنة الحوار السياسي بتونس كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية

أعلن عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، اليوم الأحد، أن الوقت الضيق لم يسمح للأعضاء المشاركين في حوار تونس من إجراء حوارات جانبية كانت ستقرب وجهات النظر فيما بينهم، معرباً عن اعتقاده بأن لجنة الحوار يمكنها الوصول لتفاهم يؤدى إلى إنتاج سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وهناك أسباب لرفض مقترح إبعاد كل من تولى منصب سيادي أو عسكري مند سنة 2014.

وأكد الفرجاني، أن أغلب أعضاء لجنة الحوار السياسي كانوا يبحثون على مصالحهم الشخصية فيما عدا أعضاء حزب العدالة والبناء التابع للإخوان الذين حاولوا تمرير مصالح حزبهم، بحسب ادعاءاته.

وزعم الفرجاني، أن “الإخوان” فقط هم من أعلوا مصلحة حزبهم فوق المصالح الشخصية، عكس البعض الآخر ممن صبغ مصالحه بالطابع الجهوي وليس حرصا على مصالح الإقليم كما يتم الادعاء، موضحاً أنه كان هناك تكتلات رغم محاولة الظهور بمظهر أن المنافسة جهوية مناطقية ولكن الحقيقة أن المنافسة مصلحية وهذا ما أدى إلى ظهور الخلافات وإحساس البعض بعدم الطمأنينة وأن مشروعهم قابل للنجاح، وهو ما دفع الباقي لمعارضة الأمر لأسباب منطقية وأخرى غير منطقية وخاصة حول أهم جزء وهو آلية الاختيار للوصول للأسماء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24