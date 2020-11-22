تقرير: ارتفاع انتاج ليبيا من الخام وإيطاليا أولى الدول المستوردة له

كشف موقع “أرجوس” المختص بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات سوق الطاقة والسلع العالمية، اليوم الأحد، أن ليبيا شحنت حوالي 489000 برميل من النفط الخام يوميا خلال أكتوبر، موضحا أن هذه الكمية أكثر من 3 أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر.

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن هذه الكمية لا تزال أقل بكثير من متوسط عام 2019 بأكمله والذي يزيد قليلاً عن مليون برميل في اليوم.

ومن جهته أعلن موقع متخصص في تحليل البيانات الاقتصادية أن إيطاليا تعد أكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا هذا العام، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

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