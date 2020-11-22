«الجدال»: تركيا تستغل الإخوان لإنشاء «حرس وطني» من المليشيات للسيطرة على الجيش

حذر مختار الجدال المحلل السياسي، من محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي بدعم من تركيا لإنشاء قوات عسكرية أو «الحرس الوطني» للسيطرة على القوات المسلحة الليبية.

وقال الجدال في تصريحات لـ«العين»: “إن تركيا تحاول شرعنة المليشيات المسلحة عبر الاتفاقيات العسكرية التي هي أكبر مستفيد منها، مشيرًا إلى أنها تسعى لتحويلها إلى قوة مسلحة تأتمر بأوامر المرشد”.

وأضاف “هناك محاولات من تنظيم الإخوان الدولي وبدعم من تركيا لإنشاء ما يسمى بـ«الحرس الوطني» للسيطرة على القوات المسلحة، متحدية المجتمع الدولي ودول الجوار الإقليمي، إلا أن الليبيين ينتظرون ما سيقرره المجتمع الدولي تجاه أنقرة”.

وتابع “الشارع الليبي رافض تماما للاتفاقيات العسكرية مع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج وللتواجد التركي في البلاد، حيث إن البرلمان سيلتئم بمعظم نوابه اليوم في مدينة طنجة المغربية في محاولة لتوحيده”.

وواصل “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أنه باق في ليبيا، لكن الشعب يراهن على ما سيحدث من تغيرات دولية، حيث إن تدخلاته في شرق المتوسط وهزيمته في أذربيجان وعقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة قد تكون مؤشرًا على هزيمته وخروجه من ليبيا”.