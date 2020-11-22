لتحديد مصير الامتحانات..أبناء الجنوب الليبي في انتظار توحيد السلطة في البلاد

أعلنت مصادر، أن مئات التلاميذ والمعلمين في جنوب ليبيا يأملون انتهاء الأزمة في البلاد وأن تفضي لقاءات القادة السياسيين التي تعقد في الوقت الحالي إلى توحيد السلطة في البلاد لضمان وضوح نتائج امتحاناتهم في الوقت الذي ما زالت فيه مكاتب التعليم في مناطق جنوب ليبيا تعاني في ظل عدم وضوح الجهة التي يفترض اتباعها في ظل وجود وزارتي تعليم في حكومتي طرابلس والبيضاء شرقي البلاد .

وقال شعبان الجميعي من سبها إنه يتابع نتائج لقاءات السياسيين التي تعقد في تونس وهناك إشارات إلى وجود عرقلة ما ، الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة توحّد السلطة، مؤكدً أنه عانى كثيراً قبل أن يتمكن من استخراج أوراق ابنه الأصغر في وقت سابق لكنه اليوم يتخوف أكثر وتساءل هل سيكون الاعتماد في البيضاء أو طرابلس أو من خلال وزارة جديدة تُنشأ على أنقاض الاثنتين.

كما لفت الجميعي إلى أن الطلاب و ذويهم يتخوفون في الوقت الحالي من كيفية اعتماد صيغة أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية التي ما زالت مستمرة فالبعض اعتمد أسئلة وزارة تعليم الحكومة الموازية التي بدأت امتحاناتها في 20 سبتمبر وانتهت مطلع أكتوبر الماضي في وقت بدأت حكومة شرق البلاد امتحانات الدورة الثانية لامتحانات الثانوية.

فيما، طالب المسؤول في مكتب تعليم بلدية وادي الشاطئ في الجنوب محمد عبد الشفيع بضرورة ضمان مستقبل التلاميذ من خلال تحمّل القادة مسؤولياتهم وتوحيد مؤسسات البلاد مشيراً إلى أن آثار الانقسام طاولت مصير التلاميذ في كل المراحل التعليمية، بما فيها الجامعات.

بدوره، أعرب عضو تنسيقية المعلمين التابعة لنقابة المعلمين في ليبيا علي اوحيدة، عن استيائه في ظل استمرار الانقسام الحكومي الذي لا يتحمل فيه القادة السياسيون مسؤولياتهم تجاه الأجيال المقبلة موضحاً أنّ حالة الانقسام قسمت الوزارات وهذا يعني تعدد القرارات المتضاربة وتشتت المؤسسات التعليمية على مدى ستة أعوام من الانقسام، معرباً عن أمله في أن يتمكن قادة البلاد بدعم المجتمع الدولي من الوصول إلى تسويات توحد مؤسسات الدولة وسلطة البلاد لحلّ مشاكل المؤسسات التعليمية التي تضررت بسبب تضارب القرارات والتبعية لأيّ من الحكومات.

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