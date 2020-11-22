توزيع الإصابات بكورونا في ليبيا: طرابلس تتصدر في الإصابة والشفاء

تصدرت طرابلس المدن الليبية عدد حالات الإصابة والشفاء من فيروس كورونا المستجد أمس السبت، وأحصت العاصمة 596 حالة إصابة من بين 1015 إصابة بالفيروس في عموم ليبيا، كما سجلت 813 حالة شفاء من بين 1327 حالة في البلاد أمس.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 7698 عينة لتحليلها. وأظهرت سلبية 6683 حالة، بينما تم تأكيد 1015 إصابة، منها 726 جديدة و289 مخالطة.

وتوزعت الإصابات بحيث سجلت طرابلس، 482 حالة جديدة و114 حالة مخالطة، ورقدالين 7 حالات جديدة، وزليتن 49 حالة جديدة، و45 حالة مخالطة، كما سجلت سوق الجميس امسحيل 3 حالات مخالطة، والخمس 19 حالة جديدة و6 حالات مخالطة.

تسجيل 1327 حالة شفاء من فيروس «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

وسجلت سرت 6 حالات جديدة وحالة مخالطة، والعجيلات 10 حالات جديدة، وزواره 6 حالات جديدة و5 مخالطة، وغدامس حالة مخالطة، وطبرق حالتين جديدتين، والزاوية الغرب 4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين ومزدة 4 حالات جديدة و7 حالات مخالطة والرحيبات 5 حالات جديدة والجميل حالتين جديدتين، ومسلاتة حالتين جديدتين، والقلعة حالة جديدة.

كما سجلت صبراتة حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وقصر الأخيار 6 حالات جديدة، والمنشية الجميل 6 حالات جديدة، وفي المعمورة حالة جديدة، ويفرن حالة جديدة، وجنزور 23 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والقره بوللي 16 حالة جديدة وترهونة 5 حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وسجلت مصراتة72 حالة مخالطة وبني وليد 9 حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء الـ1327، بحيث سجلت طرابلس 813 حالة، و 18 حالة في سرت، وحالة في الكفرة، و43 حالة في زواره، و73 حالة في زليتن، و26 حالة في صرمان، و13 حالة في قصر بن غشير، وحالتين في الزاوية الغرب، و8 حالات في صبراتة، و299 حالة في مصراتة، و19 حالة في غريان، و12 حالة في الزنتان.

بينما توزعت حالات الوفاة الـ21، على المدن الليبية إذ سجلت طرابلس 5 وفيات، وحالة لكل من الرحيبات وصبراتة وقصر بن غشير وغدامس و الكفرة و القره بوللي و جنزور، بينما سجلت زوارة والزاوية الغرب حالتين لكل منهما، فيما سجلت مصراتة 5 حالات وفاة.

وبهذه الإحصاءات ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 77 ألفا و823 حالة، منها 27 ألفا و820 حالة نشطة حتى الآن، في حين تعافى للشفاء 48 ألفا و914 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 1089 وفاة.

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