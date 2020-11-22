السوق الموازية: الدولار واليورو والإسترليني تواصل الارتفاع أمام الدينار

واصل الدولار ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد ليسجل 6.41 دينار، مقابل 6.39 دينار، بعدما أغلق الأسبوع الماضي على 6.36 دينار.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 7.55 دينار، مقابل 7.50 دينار أمس، و7.40 دينار في إغلاق الأسبوع الماضي.

أيضا ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 8.35 دينار اليوم، مقابل 8.30 دينار أمس، بعدما أغلب الأسبوع الماضي على 8.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

واستقرت الليرة التركية عند 0.83 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 2.28 دينار ليبي.

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