«العبود»: تركيا تسعى لتكبيل الحكومة المقبلة بتحصين اتفاقياتها مع «السراج»

أكد أحمد العبود المحلل السياسي، أن تركيا تحاول عرقلة أي خطوات نحو حل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا التوجه يخدم مصالحها وأطماعها في ليبيا.

وقال العبود في تصريحات لـ«العين»: “الاتفاقيات العسكرية التي وقعتها تركيا مع السراج، تهدف إلى توريط حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها والتي يتطلع لها الجميع وتكبيلها بهذه الاتفاقيات، لعرقلة إنتاج أي حل سياسي يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأضاف “تركيا تحاول تحصين الاتفاقيات الموقعة مع السراج ومجلسه الرئاسي المنتهية ولايته، بنصوص تجعل من الحكومة الجديدة عاجزة عن إلغائها والدفع بكل الطرق باتجاه أن يكون رئيس الحكومة من التيار الموالي لتنظيم الإخوان”.