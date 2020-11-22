ديوان المحاسبة البيضاء يصادق على التعاقد لتنفيذ مبنى للمصرف المركزي بطبرق

صادق رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبد ربه صالح على صحة إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الاصدار طبرق.

وأوضح ديوان المحاسبة البيضاء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه عملاً بالاختصاصات التي خصها المشرع للديوان وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2013م والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2013م بدراسة وفحص العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابته طرفاً فيهافإن ديوان المحاسبة من خلال توليه دراسة إجراءات التعاقد لصالح مصرف ليبيا المركزي قام بالموافقة والمصادقة على صحة إجراءات تعاقد مصرف ليبيا المركزي على تنفيذ مشروع مبنى الاصدار/ طبرق بتاريخ 2020/11/19م استناداً إلى ما خلصت إليه لجنة فحص ودراسة العقود.