مذكرة تفاهم “ليبية تركية” لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقع المجلس الليبي لرجال الأعمال أمس السبت مذكرة تفاهم مع منظمة “الموصياد” التركية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة رجال الأعمال في المجلس الليبي لرجال الأعمال ومنظمة الموصياد بالإضافة الى رجال الأعمال والمهتمين في المؤسسات التركية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال مشاركة المجلس الليبي لرجال الأعمال في معرض الموصياد التجاري بمركز توياب للمعارض بمدينة إسطنبول بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر الـ 24 لمنتدى الأعمال الدولي ( IBF )

ومن المقرر أن يشارك الوفد الليبي في معارض الأغذية والمشروبات ومعالجة الأغذية والتغليف، إضافة إلى معارض التبريد والنقل ومعدات السوق وتقنيات تغليف الأغذية، إلى جانب معرض الوكالات التجارية في هذا المجال والذي سيقام في إسطنبول خلال الفترة من 25 حتى 28 من شهر نوفمبر الجاري.

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