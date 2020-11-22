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السعيدي: المبعوث الأممي الجديد سيتولى حسم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن اللقاء الافتراضي مع أعضاء لجنة الحوار سيبحث حسم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد، مستبعدًا أن يتم حسم هذه الأمور عبر اجتماع افتراضي، حيث فشل اللقاء الأخير بين الأعضاء في تونس في حسم هذه الملفات الخلافية.

وتوقع السعيدي، أن يكون هذا الاجتماع الافتراضي هو الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، موضحًا أن المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف سيتولى متابعة تلك الملفات مطلع العام المقبل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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