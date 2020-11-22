“عمل الوفاق” تشرع بالعمل على إفراجات رواتب لأكثر من 57 ألف موظف

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق في طرابلس المهدي الأمين عن بدء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة، ابتداء من اليوم الأحد.

وأضاف الأمين أن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عمل، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط نحو57457 موظفا موزعين على كامل ليبيا وفقا لوزير العمل، كما أشار الأمين إلى أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مطالبا القطاعات بضرورة إحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.

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