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“عمل الوفاق” تشرع بالعمل على إفراجات رواتب لأكثر من 57 ألف موظف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق في طرابلس المهدي الأمين عن بدء أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة، ابتداء من اليوم الأحد.

وأضاف الأمين أن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عمل، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط نحو57457 موظفا موزعين على كامل ليبيا وفقا لوزير العمل، كما أشار الأمين إلى أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مطالبا القطاعات بضرورة إحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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