مستشار ترامب السابق يتساءل عن أسباب تجاهل ميركل لوجود 15 ألف جهادي في ليبيا

قال الأمين العام للمجموعة الأطلسية البرلمانية، ومستشار الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب وليد فارس ، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت عن قلقها من تنامي قوة الجماعات الجهادية الإرهابية في أفغانستان إذا انسحبت الولايات المتحدة.

وتساءل فارس في تويتة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لماذا ميركل تتخوف من وجود الجماعات الجهادية الإرهابية في أفغانستان و تتجاهل وجود 15000 إرهابي في ليبيا على مسافة رحلة قصيرة من ألمانيا وأوروبا.

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