«مكافحة الأمراض» ينظم ورشة تدريبية بمشاركة «يونيسيف» حول مكافحة العدوى

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس الماضي، ورشة عمل تدريبية بمشاركة منظمة اليونيسيف حول مكافحة العدوى وطرق الوقاية منها، استهدفت المسئولين الصحيين في مخيمات النازحين.

وقال المركز في بيان اليوم، إن الورشة التي عقدت بقاعة المحاضرات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، تناولت الإجراءات العملية والبروتوكولات الخاصة في المراكز الصحية ومحطات المياه والمدارس ومخيمات النازحين.

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واستهدفت الورشة المسئولين الصحيين في مخيمات النازحين والعاملين في شركات المياه والصرف الصحي وموظفي الصحة المدرسية بوزارة التعليم.

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