طرابلس تحتفي باليوم العالمي لحقوق الطفل “صور”

أقيمت في طرابلس احتفالية باليوم العالمي لحقوق الطفل، بمسرح الكشاف برعاية اليونيسيف وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة ومشاركة أولى لإدارة الدعم متمثلة بفريق الدعم النفسي حي الأندلس.

وحضر الاحتفالية عدد من الأطفال وألقيت خلالها كلمات أكدت على ضرورة إنهاء العنف ضد الأطفال والاهتمام بهم أكثر .

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدعو لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من ليبيا .

وفي السياق ذاته شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل على ضرورة الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الأطفال وحمايتها، داعية إلى توحيد الجهود لإبراز قضايا الطفولة في كل مكان من ليبيا.

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