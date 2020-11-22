صحة المؤقتة تحذر الصيدليات من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

حذرت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد كافة الصيدليات والمنشآت الصحية من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية لما تشكله من خطر على صحة الانسان .

وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنن إدارة القطاع الخاص بالوزارة ومكاتبها بكافة البلديات ستقوم بمتابعة وتنفيذ التعليمات للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة إلى ذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة كما أنه بالإمكان صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي.

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