الصحة: منع بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

شددت وزارة الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة”، على كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة على منع بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية لما تشكله من خطر على صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة، بأن إدارة القطاع الخاص بالوزارة ومكاتبها بكافة البلديات ستقوم بمتابعة وتنفيذ التعليمات للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في ليبيا، مشددة على ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة إلى ذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة كما أنه بالإمكان صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي.

وأهابت الوزارة، بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالتواصل المباشر مع مكاتب القطاع الخاص التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، محذرة من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.