المرعاش: تركيا تستخدم إتفاقها مع السراج كمسمار جحا للتطفل والتدخل فى الشؤون الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تركيا تتحدى المجتمع الدولي والاتفاقيات العسكرية، وتحاول تسخير الميليشيات المحلية لتكون ذراعها في تخريب الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الأحد أوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفيد من الانقسام الدولي وعدم وجود رادع ليستمر في التدخل بليبيا، مشيرًا إلى أن الردع الإقليمي (التحذيرات المصرية، والخطوط الحمراء حول سرت والجفرة)، استطاع كبح جماحه وأطماعه العسكرية في السيطرة على الهلال النفطي، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في احتلال شمال غرب ليبيا.

ولفت إلى أن الاتفاقات العسكرية التي وقعها السراج مع تركيا تفتقد إلى الأساس القانوني، وهي تخالف القواعد الدستورية الحاكمة في ليبيا، ولم يصادق عليها البرلمان، فهي والعدم سواء من الناحية القانونية”.

وأردف: “إن هذه الاتفاقات تحولت إلى مسمار جحا يستخدمه الأتراك للتطفل والتدخل فى الشؤون الليبية وتخريب أي توافق، مثل ما يحدث الآن، بسعي أنقرة لتخريب ما أنجزته لجنة 5 + 5 العسكرية”.

وحول التصريحات التركية الأخيرة بأنها باقية في ليبيا، أكد المرعاش أن وجود تغير في موقف الإدارة الأمريكية الجديدة وحصول توافق مع أوروبا حول الملف الليبي، كفيل بتحجيم دور أنقرة وإنهاء مغامرات أردوغان التخريبية بالإضافة إلى ضغط دول الجوار وتوحدها أيضًا ما سيجبر الرئيس التركي على الخروج وانحسار مشروعه التوسعي.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية