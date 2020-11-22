السويح : اجتماع النواب بالمغرب يهدف إلى استعادة دور المجلس للتمهيد للانتخابات

قالت عضو مجلس النواب الموازي سارة السويح، اليوم الأحد، إن الهدف من اجتماع النواب والموازي بالمغرب هو استعادة دوره المنوط به تمهيدًا لمرحلة الانتخابات.

وأوضحت السويح في تصريحات صحفية أن الدعوة موجهة إلى جميع الأعضاء من مجلس النواب والموازي دون استثناء، داعية الجميع إلى التعاطي معها إيجابيًا لأجل إنهاء الانقسام الحالي.

وأشارت السويح إلى أنه سيتم عقد جلسة داخل ليبيا بنصاب كامل عقب هذا اللقاء التشاوري ليتمكن المجلس من عمله، خاصة في ملف المصالحة الوطنية و الاستحقاقات الدستورية التي تسبق الانتخابات.

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