الثني يبحث مع النائب إبراهيم الدرسي سير المشروعات التنموية في بنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة إبراهيم الدرسي.
وناقش الاجتماع الذي عقده الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع النائب سير عمل عدد من المشروعات في بلدية بنغازي.
وبحث الاجتماع إمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه.
وتطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي.
وأثنى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي على الدور البارز والفعال للحكومة الليبية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشاريع والوقوف على تنفيذها.
واختتم الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.
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