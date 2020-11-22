الثني يبحث مع النائب إبراهيم الدرسي سير المشروعات التنموية في بنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة إبراهيم الدرسي.

وناقش الاجتماع الذي عقده الرئيس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع النائب سير عمل عدد من المشروعات في بلدية بنغازي.

وبحث الاجتماع إمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي.

وأثنى عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي على الدور البارز والفعال للحكومة الليبية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشاريع والوقوف على تنفيذها.

واختتم الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وآخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.