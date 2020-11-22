الأناضول: تخريج أول دفعة دربتها القوات المسلحة التركية بمركز تدريب عمر المختار في طرابلس

ليبيا – شهد “مركز تدريب عمر المختار” بمنطقة تاجوراء في طرابلس والذي يشرف عليه عسكريين أتراك أمس السبت تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين إلى برنامج تدريبي قالت وكالة الأناضول التركية بأن من وصفته بـ” الجيش التركي” قد نظمه في إطار الاتفاقية الأمنية والعسكرية المبرمة مع فائز السراج.

وكالة الأنباء التركية الرسمية (الاناضول) أوضحت أن من وصفتهم بـ”قيادة القوات المسلحة التركية في ليبيا” تولت تدريب من وصفتهم بـ” الطلاب العسكريين الليبيين ” (مسلحي الوفاق) لمدة 8 أسابيع، من أجل الارتقاء بما وصفته بـ”الجيش الليبي” إلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أنه ومع الانتهاء من البرنامج التدريبي شهدت العاصمة طرابلس مراسم افتتاح “مركز تدريب عمر المختار”، وحفل تخريج الدفعة الأولى منه.

وشارك في مراسم حفل التخريج كل من عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحات أكسن، وصلاح النمروش المعين من السراج كوزير لدفاع الوفاق، ورئيس أركان الوفاق محمد الحداد وحضور عشرات العسكريين الأتراك في المنصة الشرفية وإنتشار للأعلام التركية في لوحات مركز التدريب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية