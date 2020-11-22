داخلية الوفاق تبحث التعاون مع ألمانيا لمكافحة الهجرة

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الأحد، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفتشا، ومسؤولة الملف الإنساني والهجرة بالسفارة اوليركا بوزمان، لمناقشة أهم المعوقات والاشكاليات التي تواجه الدولة الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التعاون مع الجانب الألماني في تقديم يد العون والمساعدة.

وأوضح الشيباني، أن الدولة الليبية تحاول جاهدة رغم الخسارة أن تقدم كل التسهيلات والخدمات للمهاجر الا أن الدول المانحة للمساعدات تتعامل مع المنظمات العاملة في ليبيا، وأن هذه المساعدات لا تصل بشكل سليم وكامل إلى المهاجرين، مطالباً الجهات المانحة التعامل مباشرة مع الدولة الليبية فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية حتى تضمن وصولها الي مستحقيها.

من جهته أعرب السفير الألماني، عن رغبته في التواصل مع وزارة الداخلية بشكل شبه دائم عبر فريق عمل يشكل بالخصوص لتقييم الوضع العام لملف الهجرة وكيفية العمل المشترك للمساعدة في هذا الملف، مضيفاً إلى أن هذا العمل المشترك من شأنه أن يسمح بوضع الاستراتيجيات لحلحلة اهم معوقات في هذا الملف الشائك.

وخلص الاجتماع بالتأكيد على إعادة اللقاءات وتشكيل فريق عمل مشترك في أقرب وقت لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في هذا الملف.