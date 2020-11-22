وزارة صحة الحكومة الليبية تمنع بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

شددت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، علي كافة الصيدليات و المنشآت الصحية الخاصة على منع بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية لما تشكله من خطر على صحة الانسان .

وأكدت وزارة الصحة، في إيجاز صحفى، على أن إدارة القطاع الخاص بالوزارة ومكاتبها بكافة البلديات ستقوم بمتابعة وتنفيذ التعليمات للتأكد من تطبيق قرار عدم صرف المضادات إلا بوصفة طبية، وذلك على جميع الصيدليات العاملة في ليبيا ، كما شددت على ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة إلى ذلك، مع احتفاظ المريض بالوصفة كما أنه بالإمكان صرف البديل الدوائي من قبل الصيدلي.

وأهابت الوزارة، بالجميع ضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالتواصل المباشر مع مكاتب القطاع الخاص التابعة لإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، كما حذرت من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وتشمل جميع صيدليات القطاع الصحي الخاص و تشدد على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، والذي يحظر على الصيدلي أن يصــرف أي دواء إلا بوصفة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه بمزاولــة المهنــة فــي ليبيا .

وشددت الوزارة على أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل (إيقاف إذن المزاولة ، إلغاء الترخيص )؛ حيث يمثل أخذ المضادات الحيوية بدون وصفة طبية خطرًا كبيرًا على المجتمع؛ مما يؤثر في الصحة العامة.

وأكدت وزارة الصحة عن عزمها في تنفذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية عن المضادات الحيوية، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف فئاته، والممارسين الصحيين بأهمية الترشيد والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية موسعة في كافة المناطق عبر المنشآت الصحية والأسواق التجارية.