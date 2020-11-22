الجدال: تركيا تحاول شرعنة المليشيات المسلحة عبر الاتفاقيات العسكرية

قال المحلل السياسي الليبي، مختار الجدال، اليوم الأحد، إن تركيا تحاول شرعنة المليشيات المسلحة عبر الاتفاقيات العسكرية التي هي أكبر مستفيد منها.

وأضاف الجدال في تصريحات صحفية، أن تركيا تسعى لتحويل الاتفاقيات بينها وبين الوفاق إلى قوة مسلحة تأتمر بأوامر المرشد، لافتا إلى محاولات تنظيم الإخوان الدولي وبدعم من تركيا لإنشاء ما يسمى “الحرس الوطني”،متحدية المجتمع الدولي ودول الجوار الإقليمي.

وأكد الجدال أن هناك رفضًا في الشارع الليبي للاتفاقيات العسكرية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة وللتواجد التركي في البلاد، مؤكدًا أن البرلمان سيلتئم بمعظم نوابه اليوم في مدينة طنجة المغربية في محاولة لتوحيده، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أنه باق في ليبيا، لكن الشعب يراهن على ما سيحدث من تغيرات دولية.

واختتم الجدال تصريحاته، بأن تدخلات أردوغان في شرق المتوسط وهزيمته في أذربيجان وعقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة قد تكون مؤشرًا على هزيمته وخروجه من ليبيا.

هذا ويذكر أن معسكر عمر المختار بتاجوراء شهد أمس تخريج دفعة جديدة من المليشيات التابعة للوفاق بحضور ضباط أتراك، في احتفال رفع خلاله العلم التركي، وحضره مسؤولون أتراك،وتفاخر من خلال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش بأمجاد الأتراك المزعومة.

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