الثني يبحث مع الدرسي ملف مشروعات بنغازي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بسير العمل في مدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن المدينة إبراهيم الدرسي.

وناقش الاجتماع سير عمل عدد من المشروعات في بلدية بنغازي، وإمكانية إنشاء مكتب للجوازات بحي الزاوية وآليات دعم المجلس المحلي للحي بما يخدم سكانه، كما تطرق الاجتماع إلى بحث الطرق الكفيلة بدعم المشروعات التنموية في بلدية بنغازي.

واختتم الاجتماع بمناقشة الوضع السياسي الراهن للبلاد، وأخر المستجدات الطارئة في الشأن السياسي.