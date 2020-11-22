“وفد طيران تونسي” يتفقد “معيتيقه” لإعداد تقرير  حول “استئناف الرحلات”

أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، عن قيام وفد مختص يمثل الطيران المدني التونسي بزيارة رسمية اليوم الأحد لمطار معيتيقة الدولي لإجراء عملية التدقيق المتعارف عليها دولياً والتي سينتج عنها إعداد تقرير مفصل عن حالة المطار.

وتابعت المصلحة في إيجاز صحفى، التقرير سيتناول جوانب السلامة والأمن للتأكد من اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن وليتم على ضوئه الأذن لشركة الخطوط الجوية التونسية بمباشرة تشغيل رحلاتها إلى المطار وفقاً للتوصيات التي ستصدر عن فريق التدقيق الزائر ومن المتوقع ان يبدأ التشغيل فعلياً قبل نهاية الشهر الجاري.