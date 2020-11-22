مسيرة عالِم.. تعرف على أول دكتور كيمياء في ليبيا

ولد الدكتور جمعة مسعود شريحة سنة 1936 م وترعرع في عائلة محافظة تهوى العلم بمدينه كاباو في جبل نفوسة، والتحق بركب العلم مبكرا رغم الصعوبات المادية والمعيشية وقتها فتحصل على الشهادة الابتدائية من كاباو والإعدادية من نالوت والثانوية العامة من طرابلس الثانوية للبنين.

وتم لاحقا إيفاد شريحة إلى جمهورية مصر لاستكمال التعليم الجامعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وتحصل منها على شهادة البكالوريس سنه 1957م، ورغبة منه في استكمال دراسته العليا تم إيفاده إلى جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية وتحصل منها على شهادتي الماجستير والدكتوراة سنة 1962 والتي كانت أول شهادة علمية يتحصل عليها ليبي في مجاله وهو الكيمياء فلقّبَ بأبي الكيمياء الليبي، وكان أول عضو هيئة تدريس بكلية العلوم بجامعة طرابلس واستمر فيها خلال الفترة من 1962-1968، ثم عين وكيلا لكلية الهندسة عام 1968، ثم وزيرا للزراعة عام 1969، كما أن شريحة أسس برنامجا خاصا ببحوث الدراسات في الأعشاب الطبية بكلية العلوم في طرابلس، وغادر أول دكتور للكيمياء في ليبيا جمعة مسعود شريحة عالما في شهر مارس 2011، لتفقد بذلك ليبيا علما من أعلامها المبرزين في مجال العلم.

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