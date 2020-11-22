المصباحي: تنظيم الإخوان الإرهابي له دور كبير في فشل الملتقى السياسي بتونس

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، إن القبائل الليبية تلتف حول جيشها في مواجهة الاحتلال التركي، رفضاً لسيطرة الإخوان على حكم ليبيا، رافعة شعار “ليبيا بدون إخوان” لدورهم “السيئ” في تمزيق النسيج الاجتماعي بليبيا وسعيهم نحو إلغاء دور القبيلة.

ولفت المصباحي، إلى أن الشعب الليبي يرفض تنظيم الإخوان الإرهابي، إلا أن عناصر هذا التنظيم تحاول ما استطاعت عدم خسارة ما سطت عليه في ليبيا، التي تسعى أن تكون انطلاقته نحو أفريقيا، مؤكداً أن التنظيم الإرهابي له دور في فشل الملتقى السياسي بتونس من خلال شراء ذمم المشاركين في الحوار وأذرعتهم الإعلامية، السيطرة على الحكومة المقبلة.

وكشف المصباحي، عن أن إصرار تنظيم الإخوان الإرهابي على وضع بند يحصن الاتفاقيات السابقة للسراج مع تركيا وقطر، كان أحد أسباب فشل الملتقى السياسي، بالإضافة إلى الرشاوى التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فيها.

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