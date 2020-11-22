التكبالي: الحوارات السياسية خارج البلاد غير مجدية في ظل معاناة الليبيين

رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الحوارات السياسية خارج البلاد غير مجدية في ظل المعاناة التي يعيشها الليبيون، مبديا اعتراضه على “الحوار الذي يجمع أعضاء مدلس النواب بالمغرب”.

وقال التكبالي في لقائه اليوم الأحد عبر قناة “العربية الحدث” إن “هذا الملتقى سبقته إرهاصات أخرى في غدامس وأماكن أخرى، ولكن يبدو أن الشباب الذين يريدون أن يذهبوا إلى الخارج توافقوا على أن يكون هناك حوار في المغرب، وأظن أن هذا ليس مجديا، لأننا أمام الشعب نظهر وكأننا نطير من بلد إلى بلد، ويعاني هو من كل معوقات الحياة التي يعيشها يوميا، فالسيولة والكهرباء وكل ما يمت للمعيشة غير موجود”.

وأضاف النائب: “كنت أفضل الاجتماع في مدينة ليبية وليس هناك مانع من أن تكون طبرق، فالذين يتخوفون الآن ويقولون إن بنغازي ليست آمنة وطبرق ليست آمنة، قبضوا مرتباتهم لمدة 3 سنوات رغم أنهم لم يكونوا هناك ولم يحضروا أي جلسة”.

وتابع: “هذا العذر غير مقبول، على العموم أنا أتمنى أن يكون هذا المؤتمر مناسبة جيدة للملمة مجلس النواب حتى يستطيع أن يقوم بواجباته أمام الشعب الذي انتخبه”.

وبدأت اليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية لجلسة البرلمان الليبي التشاورية بالمغرب، بعد وصول 25 نائبًا، وفي انتظار وصول باقي الأعضاء القادمين من الشرق الليبي.